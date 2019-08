Kovac: «Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Coutinho»

Coutinho si trasferisce in prestito al Bayern Monaco. Dopo l’annuncio, Kovac ha parlato così del colpo di mercato

Il Bayern Monaco mette a segno un colpo importante: dal Barcellona arriva in prestito Coutinho. Proprio di lui ha parlato Kovac, esprimendo tutta la sua felicità per un colpo importante.

«Sono del parere che non solo il Bayern, ma l’intera Bundesliga e anche la Germania non vedano l’ora di dare il benvenuto a un giocatore così importante in questo campionato» ha dichiarato il tecnico del club tedesco.