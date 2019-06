Kovacic Milan: farebbe al caso di Marco Giampaolo?

Mateo Kovacic potrebbe essere uno dei rinforzi del Milan. C’è però qualche dubbio sul suo ruolo con Marco Giampaolo

Il Milan si è interessato a Mateo Kovacic, reduce da un’annata in chiaroscuro al Chelsea. Il croato, utilizzato da Sarri come mezzala sinistra, ha senza dubbio caratteristiche care a Marco Giampaolo. Grande pulizia tecnica e capacità di scaricare palla velocemente.

Tuttavia, c’è qualche dubbio sul suo utilizzo come interno nel rombo. Col tecnico abruzzese, le mezzali vanno ad elevata intensità con e senza palla, devono coprire ampie porzioni di campo. Kovacic tende invece ad agire più in zone centrali. Non è quindi detto sia in grado di incidere da mezzala.