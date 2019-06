Kragl corteggiato sul mercato: piace in Serie B ma anche in A

Oliver Kragl è uno dei giocatori più corteggiati sul mercato di Serie B. Il giocatore, svincolato dopo il caos Foggia, piace anche in A

Dopo la mancata iscrizione del Foggia in Serie C, tutti i giocatori risultano svincolati. Tra questi anche Kragl, uno dei più corteggiati sul mercato, dalla Serie B e non solo.

Come spiega Tuttosport, l’esterno sinistro piace molto a Benevento, Salernitana, Cremonese e Livorno. Il calciatore tedesco è finito però nel mirino del Parma, che potrebbe portarlo in Serie A.