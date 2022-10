Kroos su Valverde: «Diventerà un giocatore di livello mondiale per almeno 10 anni…». Le parole del centrocampista del Real Madrid

Toni Kroos durante un intervista rilasciata ai microfoni di Marca ha elogiato il compagno di squadra Federico Valverde. Ecco le parole del centrocampista del Real Madrid:

«Ho immediatamente capito che era un bravo ragazzo, modesto e tranquillo. Ha sempre dato il massimo in ogni allenamento, senza mostrarsi mai spaventato da nulla. Adoro il suo modo di giocare a calcio. Secondo me può migliorare e diventare un giocatore ancora più forte. Inizialmente giocava in maniera irregolare, ma è riuscito a conquistare la fiducia degli allenatori con il suo impegno. Credo che diventerà un giocatore di livello mondiale per almeno dieci anni. Non ha limiti se prosegue con questo spirito. Se non trova spiragli per il passaggio si invola verso la porta e fa gol».