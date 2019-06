Krunic-Milan, accordo raggiunto con l’Empoli! I dettagli dell’affare

Il centrocampista dell’Empoli, Rade Krunic, sarebbe vicino al Milan: i rossoneri hanno raggiunto l’accordo con il bosniaco

Come riportato da Sky Sport, il Milan si è inserito a sorpresa nella corsa per Rade Krunic dell’Empoli. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo sulla base di 8 milioni di euro e firmerà un contratto che lo legherà per 4 anni.

Superata dunque la concorrenza di Torino e Genoa. Decisiva potrebbe esser stata anche la presenza di Giampaolo, prossimo allenatore dei rossoneri Il tecnico ha allenato Krunic in passato.