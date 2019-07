Il nuovo acquisto del Milan Krunic omaggia i campioni del passato: ecco i tre giocatori preferiti dal bosniaco del vecchio Diavolo

Ogni giocatore del Milan deve confrontarsi con i grandi del passato. Non fa eccezione Rade Krunic, che attraverso i canali social del club ha elencato le sue tre leggende rossonere preferite.

Ecco le sue parole via Instagram Story: «Tre leggende rossonere preferite? Kakà per la sua classe, Maldini perché è stato un campione enorme e Pirlo per la sua qualità».