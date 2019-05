Krunic: «Vorrei segnare io il gol salvezza, sul futuro…»

Rade Krunic, centrocampista dell’Empoli, parla in avvicinamento alla sfida contro il Torino. Le dichiarazioni del bosniaco

Intervistato da Sky Sport, Rade Krunic ha parlato in avvicinamento alla sfida contro il Torino.

Le sue parole: «Il voto alla stagione dipende dalla salvezza. Potrebbe essere alto, ma con la retrocessione sarebbe tutto diverso. Futuro? Non è giusto parlarne adesso, siamo in una situazione particolare e delicata, ci sarà tempo. Vorrei fare un gol importante per la salvezza ma mi basterebbe anche uno dei miei compagni».