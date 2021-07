Finale Euro 2020, Kuipers: «Un sogno arbitrarla, penserò alla mia famiglia»

Bjorn Kuipers arbitrerà la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: ecco le dichiarazioni del direttore di gara olandese

Bjorn Kuipers arbitrerà la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra: le sue parole al sito della UEFA.

«Ero molto emozionato quando ho saputo che mi era stata assegnata questa finale. Speravo di avere la possibilità di arbitrare una finale degli Europei e ho lavorato duramente con la mia squadra per raggiungere questo obiettivo. È davvero un traguardo, un sogno, un momento incredibile e un grande onore. L’Europeo è stato fantastico. Penso che il livello arbitrale sia stato molto alto. C’è stato un feeling familiare tra di noi: arbitri, staff UEFA, preparatori atletici. Tutti hanno contribuito a rendere questo Europeo un’esperienza positiva. Quando mi allineero con le nazionali per gli inni, penserò a tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare qui, e alla mia famiglia in particolare».