Kulusevski show in Nazionale: doppietta all’Islanda – VIDEO

Dejan Kulusevski ha incantato tutti in Nazionale Under 21 nella bella vittoria della Svezia contro l’Islanda

Dopo aver trovato il primo gol in campionato con il Parma, Dejan Kulusevski si ripete in Under 21 dove con una doppietta ha aiutato la sua Svezia a superare l’Islanda (5-0 il risultato finale).

Si tratta dei primi due centri in Under 21, alla quarta presenza, per il giovane centrocampista, classe 2000, che tra il 51′ e il 60′ ha sfruttato a meraviglia gli assist di Beijmo ed Erlingmark confermando di attraversare un ottimo periodo di forma.