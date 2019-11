La Chapecoense è retrocessa in Serie B tre anni dopo l’incidente aereo

Il 28 novembre 2016 è avvenuta la tragedia dello schianto aereo che ha coinvolto la Chapecoense, ed esattamente 3 anni dopo la squadra retrocede in Serie B

Per ironia della sorte, la retrocessione del club brasiliano della Chapecoense è avvenuto esattamente 3 anni dopo il noto schianto aereo. Era il 28 novembre 2016, e con la sconfitta di questa notte la squadra è condannata alla retrocessione in Serie B.

A tre giornate dalla fine, la sconfitta per 0-1 contro il Botafogo rende matematico il verdetto. Dopo l’incidente, la Federazione propose tre anni di permanenza in Serie A per la squadra a prescindere dalla posizione in classifica, ma la Chapecoense rifiutò l’offerta.