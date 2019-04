La Juve fa gli auguri di compleanno a Benatia: lui risponde così

La Juventus fa gli auguri a Benatia su Twitter. Il difensore marocchino parla di ieri sera

Potrebbe essere moltissime le ipotesi su cosa sia mancato alla Juve nella serata di ieri. Tra di queste, potremmo trovare spazio anche per Medhi Benatia. Con l’assenza di Chiellini, ad Allegri sarebbe tornato utile un giocatore come il centrale marocchino nel doppio match contro gli olandesi.

Oggi è anche il suo compleanno e la Juventus fa gli auguri a Benatia su Twitter. Queste le parole: « Sono triste per voi per ieri sera, ma la Juve si rialzerà e andrà a vincere come ha sempre fatto. Un abbraccio forte a tutti voi».