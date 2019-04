La Juventus avrebbe messo nel mirino il portoghese Joao Felix, il costo del trasferimento però risulta veramente oneroso. Il Benfica infatti non sembra voglia trattare, ma pretende il pagamento della clausola

Il talento portoghese Joao Felix di nemmeno 20 anni, con la tripletta dell’altra sera in Europa League, ha fatto lievitare il valore del proprio cartellino. La Juventus sembra fortemente interessata a lui e come rivela Sky Sport sembra in pole position, ma la cifra è da top player, da vedere se l’affare potrà essere sostenibile.

L’attaccante è molto seguito da tutti i top club europei, il Benfica per lui pretende il pagamento della clausola rescissoria, che è di 120 milioni. Ovviamente la Juve tratterà con il suo procuratore Jorge Mendes per far abbassare il prezzo, facendo leva magari anche sulla volontà del giocatore, di voler giocare con Cristiano Ronaldo.

Comunque la trattativa eventualmente entrerà nel vivo in estate, dopo la chiusura della stagione. Magari se la Juventus andrà avanti in Champions avrà più soldi da spendere, magari proprio su Joao Felix.