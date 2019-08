La Lazio dilaga in amichevole: 12-0 contro la Primavera

La Lazio ne fa ben 12 in amichevole contro la Primavera. La squadra di Inzaghi conclude così il pre campionato

Ultima amichevole pre stagionale per la Lazio. La squadra di Inzaghi è scesa in campo a Formello contro la formazione Primavera. I biancocelesti hanno vinto con un risultato nettissimo: ben 12-0.

In gol ben tre volte Parolo, Luis Alberto con un eurogol, Immobile, Vavro, Correa, Patric, Nimmermeer (dell’Under 19 ma oggi con la prima squadra), Adekanye, Berisha e Scaffidi. Un test per mettere benzina nelle gambe in occasione dell’esordio stagionale contro la Sampdoria.