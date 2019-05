Su Instagram arriva la smentita di Francesca Costa, mamma di Zaniolo, al “Corriere della Sera”: «Destabilizzano la serenità di Nicolò»

Hanno fatto discutere le parole riportate quest’oggi da “Il Corriere della Sera” edizione di Torino e attribuite al giovane talento della Roma Nicolò Zaniolo. «Chi non ci andrebbe alla Juve? – avrebbe confessato il classe 1999 ad alcuni amici – Poi però decide la Roma». Ma nel pomeriggio è arrivata la risposta social di Francesca Costa, madre del giocatore giallorosso, che ha affidato la sua smentita a una storia su Instagram.

«Rispondo a chi chiede se fosse vero ciò che è scritto su qualche quotidiano… – le parole di Francesca – Nicolò non ha mai detto nulla di tutto ciò, non capisco come certi giornalisti o pseudo tali possano inventarsi certe cose destabilizzando volontariamente la serenità di un ragazzo di 19 anni che sta dimostrando di impegnarsi nel suo lavoro, o meglio, nella sua passione, senza distrazioni ma con il massimo della professionalità… Se lo lasciaste un po’ tranquillo ve ne saremmo tutti grati…». Giù le mani da Zaniolo, insomma. Il calciomercato e il futuro possono attendere.