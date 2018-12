De Rossi uomo vero: niente vacanze con la famiglia per allenarsi – FOTO

Daniele De Rossi è rimasto a Roma per recuperare dall’infortunio subito: a svelarlo, tramite un post su Instagram, la moglie Sarah Felberbaum, in vacanza alle Maldive

Terminato il 2018 e masso in pausa il campionato almeno fino alla terza settimana di gennaio, è tempo di vacanze per la maggior parte dei calciatori di Serie A: praticamente tutti nelle ultime ore sono partiti per festeggiare il Capodanno in mete piuttosto calde ed esotiche (gettonatissime la Maldive come ogni anno ed i paesi arabi). Tutti, tranne probabilmente qualcuno. Daniele De Rossi, per esempio, ha scelto di rimanere nella Capitale: il capitano giallorosso, fermo da qualche settimana per un brutto infortunio che lo ha costretto a rimanere ai box nel momento clou del campionato, lavorerebbe a Trigoria con un fisioterapista per farsi trovare pronto in vista della ripresa del campionato.

Una scelta nobile e coraggiosa quella di De Rossi, apprezzatissima dai tifosi della Roma, eppure non annunciata. A scoprirlo sono stati ieri soltanto i followers della moglie del centrocampista giallorosso, l’attrice Sarah Felberbaum, che ha postato su Instagram una foto del figlio in spiaggia alle Maldive (appunto) e la didascalia: «Cammina come il padre. Daniele De Rossi, ci manchi tanto». In risposta ad alcuni dei commenti che presagivano una possibile separazione dal calciatore, la Felberbaum ha tranquillizzato spiegando come semplicemente De Rossi abbia scelto di rimanere a Roma per completare il proprio recupero. Chapeau.