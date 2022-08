La moglie di Di Maria: «Manchester orribile»

Jorgelina Cardoso, moglie di Angel Di Maria, parla della loro esperienza a Manchester: «Era orribile! Non mi è piaciuto per niente»

Jorgelina Cardoso, aka la signora Di Maria, ha parlato ai microfoni del canale argetino LAM, soffermandosi sui trascorsi della famiglia a Manchester. Di seguito il racconto, a tinte horror, della moglie del neo acquisto bianconero.

«Angel è venuto da me un giorno e ha detto: ‘Guarda questa proposta del Manchester United’. Io non volevo andare, gli ho detto di andarci da solo. ‘Andiamo tutti e due’ è stata la sua risposta invece. Era un’offerta da un sacco di soldi, più di quanto gli spagnoli del Real Madrid gli avevano offerto. E quindi siamo andati. Se lavori in un’azienda e qualcuno ti offre il doppio dello stipendio, corri. Eravamo amici di Gianinna Maradona, moglie di Sergio Aguero, e siamo andati a Manchester per un anno. Era orribile! Siamo tornati a casa e gli ho detto: ‘Se mai verrai trasferito, assicurati che sia ovunque nel mondo tranne che in Inghilterra’. Non mi è piaciuto per niente… Le persone sono tutte strane. Quando andavi in giro non sapevi se ti avrebbero ucciso. Il cibo è disgustoso. Le donne sembrano di porcellana. Noi eravamo a Madrid, nella migliore squadra del mondo, cibo perfetto, clima perfetto, tutto era perfetto. E poi è arrivata la proposta dello United…. Un giorno gli ho detto: ‘Tesoro, voglio uccidermi, è notte alle due del pomeriggio…’»