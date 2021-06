La rivelazione di Hamsik: «Napoli mi manca, ma non c’è possibilità di un ritorno»

Marek Hamsik ha chiuso la porta a un suo possibile ritorno al Napoli e ha parlato dell’ultima stagione degli azzurri

Marek Hamsik, attualmente impegno a Euro 2020 con la Slovacchia, in una intervista ad AS ha chiuso le porte a un possibile ritorno al suo Napoli.

NO RITORNO – «Napoli mi manca, voglio rivedere la mia città e i miei amici. Ritorno? Non credo ci sarà l’opportunità. Non mi sono proposto, non c’è niente. Il Napoli guarda al futuro».

DELUSIONE VERONA – «Non me l’aspettavo affatto. Venivano da un finale di stagione spettacolare, hanno vinto tutte le partite tranne la più importante. Hanno perso la Champions League e questo è stato un danno. Non so cosa sia successo, ma non hanno saputo giocare come nelle partite precedenti. Forse per la pressione e la posta in palio».

FABIAN RUIZ – «Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è una grande squadra e in Spagna avrebbe potuto giocare la Champions League da protagonista. È cresciuto molto e penso che potrebbe giocare tranquillamente in uno dei big club spagnoli, ma spero che rimanga a Napoli per fare grandi cose».