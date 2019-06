La Spagna è campione d’Europa Under 21: battuta la Germania in finale. Fabian Ruiz sblocca la partita con un gran gol

La Spagna si laurea campione d’Europa Under 21: battuta la Germania in finale con il risultato di 2-1. Apre le ostilità Fabian Ruiz con un gol da cineteca: sinistro a giro dal limite dell’area. La Spagna domina in lungo e in largo.

Olmo porta la Spagna sul 2-0. A riaprire la partita è Amiri all’improvviso all’88’: destro da lontano deviato da Vallejo. Spagna campione d’Europa per la quinta volta: raggiunta l’Italia.