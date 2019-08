L’agente di Dzeko: «Edin non ha mai voluto lasciare la Roma»

Parla l’agente di Dzeko sulla trattativa con l’Inter: «I nerazzurri offrivano 15 milioni, la Roma ne voleva 20. Trattativa troppo lunga»

Il rinnovo di Dzeko con la Roma ha messo fine a una telenovela di mercato durata per quasi tutte l’estate. Il bosniaco è stato vicino all’Inter per molto tempo, salvo poi decidere di restare in giallorosso. A tal proposito ha parlato Silvano Martina, il suo agente. Le sue parole a cm.com:

«La Roma ha sempre chiesto 20 milioni cash per Edin, senza altri bonus o contropartite dentro. L’offerta più alta che ha fatto l’Inter era di 15 milioni. La trattativa andava troppo per le lunghe e alla fine Dzeko ha deciso di rimanere a Roma firmando un nuovo contratto fino a 2022. Non ha mai detto di voler lasciare i giallorossi».