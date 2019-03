L’agente di Millico esalta le doti del giovane bomber del Toro: «Neanche Kean come lui..»

Millico è il capocannoniere del campionato Primavera, ecco le parole dell’agente sul futuro del proprio assistito

Gaetano Paolillo, agente del giovane bomber Vincenzo Millico, capocannoniere del campionato Primavera, ha rilasciato una dichiarazione a Tuttomercatoweb nella quale ha parlato delle qualità indiscutibili del proprio assistito: «E’ una seconda punta o un esterno a seconda delle circostanze. A memoria, non c’è uno come lui in Italia. Non esiste, perché anche quelli che sono in A, Pinamonti, Kean, non hanno mai atto quello che ha fatto lui in Primavera».

Secondo Paolillo, Millico è una spanna sopra a tutti gli altri giovani attaccanti italiani anche se un brutto infortunio ha condizionato la sua stagione. Paolillo ha anche parlato di futuro del classe 2000 in forza al Torino: «Col Toro non abbiamo ancora affrontato l’argomento. Ci sono Belotti, Zaza e Iago Falque. Poi con i giovani è sempre difficile, vanno buttati dentro, ma è difficile che l’allenatore possa puntare subito su di lui anche se Cairo stravede per lui».