Lampard Chelsea, un dolce ritorno. I migliori numeri dell’inglese – VIDEO

Lampard Chelsea, il romantico ritorno del centrocampista. Tutti i suoi migliori numeri da calciatore con la maglia Blues

Era ormai nell’aria da tanto tempo, adesso è ufficiale: Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea. Raccoglie l’eredità pesante di Maurizio Sarri, reduce da un’Europa League portata dentro le mura di Stanford Bridge. È un grande ritorno, poiché l’ex centrocampista è stata una bandiera Blues, avendo militato nella squadra per ben 10 anni. Andando a costruire una carriera a dir poco incredibile costellata da numeri straordinari.

Innanzitutto è il miglior marcatore della storia della squadra con ben 211 segnature. Al contempo i suoi 177 gol l’hanno eletto come miglior centrocampista dal punto di vista prolifico in Premier League. Non solo reti, ma anche assist. È uno dei tre calciatori capaci di superare quota 100 sia in termini di gol, sia in termini di passaggi decisivi per i compagni.