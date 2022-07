Laporta insiste: «Vogliamo che Messi chiuda la carriera al Barcellona»

Il presidente del Barcellona Laporta ha parlato nuovamente del possibile ritorno in blaugrana di Messi

Joan Laporta, presidente del Barcellona, nel corso di un evento con l’ONU ha parlato nuovamente del possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana.

RITORNO MESSI – «La storia di Leo non è finita come tutti volevamo. È stata molto condizionata dai problemi economici. Abbiamo un debito morale nei suoi confronti e vorremmo che finisca la carriera nel Barcellona e che sia applaudito in tutti gli stadi. Questa è la nostra aspirazione. Non c’è niente da dire: mi sento corresponsabile di com’è finita ma penso che sia un finale provvisorio. Penso che renderemo realtà questa aspirazione».