Larsson Inter, l’agente: «Piace ai nerazzurri, ecco quanto costa»

Il procuratore di Jake Larsson conferma l’interesse dell’Inter per il proprio assistito e rivela la valutazione del suo cartellino

Feisal Noorzay, uno degli agenti di Jake Larsson, ha confermato a fcinternews l’interesse dell’Inter per il giocatore dell’Orebro SK, club svedese.

Ecco le dichiarazioni: «È vero, piace all’Inter così come ad altre società europee. Non ho parlato con i nerazzurri direttamente, ma tramite un intermediario siamo venuti a conoscenza del loro interessamento per il ragazzo. Prezzo? Intorno ai 3 milioni di euro».