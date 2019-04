Lasagna a San Siro gioca in casa: quattro gol in cinque partite – VIDEO

Implacabile l’attaccante dell’Udinese, Kevin Lasagna che con il gol segnato al Milan trova il quarto centro in cinque partite a San Siro

Kevin Lasagna a San Siro gioca in casa. L’attaccante dell’Udinese è andato a segno per la quarta volta in cinque partite complessive tra le mura del Meazza. La prima rete la realizzò con la maglia del Carpi il 24 gennaio 2016 contro l’Inter: rete che valse il pareggio all’ultimo minuto per gli emiliani. Il secondo lo trovò con l’Udinese contro il Milan il 17 settembre 2017.

Il terzo invece toccò ai nerazzurri, il 16 dicembre 2017, quando l’Udinese sbancò San Siro con un netto 1-3. Stasera il quarto, a finalizzare un ottimo contropiede condotto da Fofana.