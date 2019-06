Il Parma ha raggiunto l’intesa con Laurini: ecco i dettagli sull’operazione che porterà l’esterno della Fiorentina ai crociati

Colpo in entrata per il Parma: arriva Vincent Laurini. Il laterale della Fiorentina si libererà a zero e firmerà un triennale con i crociati, come puntualizza Tuttomercatoweb.com.

Il ds del Parma Faggiano ha infatti trovato un accordo con il giocatore viola, convinto dal progetto e pronto ad una nuova esperienza dopo l’annata non irresistibile a Firenze.