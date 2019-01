Dalla Spagna: c’è una richiesta per Lautaro Martinez

Possibile interessamento del Betis Siviglia per Lautaro Martinez: il club spagnolo in cerca di un’opportunità a gennaio, ma l’Inter non vende

Gradualmente, passo dopo passo, Lautaro Martinez comincia a mettere in mostra le proprie qualità con la maglia dell’Inter: El Toro nei suoi primi mesi in maglia nerazzurra, nonostante le non tantissime opportunità concesse da Luciano Spalletti, ha evidenziato grossi margini di crescita che, con ogni probabilità, lo porteranno in futuro ad un maggiore impiego tra i titolari. A gennaio, insomma, è da escludere assolutamente la cessione dell’argentino, per cui comunque non mancherebbero le richieste: l’ultima sarebbe arrivata direttamente dalla Spagna, come confermato oggi dal Diario de Sivilla. Sulle tracce di Martinez ci sarebbe il Betis Siviglia, che avrebbe sondato il terreno in casa nerazzurra.

A muoversi in prima persona, scrive il giornale iberico, sarebbe stato Lorenzo Serra Ferrer, vice-presidente e uomo forte del Betis. Da settimane ormai la squadra biancoverde è alla ricerca di un attaccante, potendo però contare su una disponibilità economica non certo illimitata: per tale ragione l’eventualità di un’occasione – magari in prestito – sul mercato come quella legata a Martinez, potrebbe solleticare la dirigenza spagnola. Difficile comunque che l’argentino, in cerca di minuti, chieda la cessione nelle prossime settimane.