Lautaro Martinez torna a disposizione di Spalletti. Inizia un duello interessante con Icardi che parte in svantaggio

E adesso chi gioca? Lautaro Martinez è tornato a disposizione di Luciano Spalletti e si candida per un posto da titolare ma, in vista della gara di domenica contro il Frosinone, Icardi resta in lizza. Lautaro non è al 100% e potrebbe anche partire dalla panchina ma nel prossimo futuro il numero 10 dell’Inter potrebbe scattare in testa alle gerarchie di Luciano Spalletti. Lautaro rappresenta sicuramente il futuro dell’Inter, Mauro deve concludere al meglio la stagione prima dell’inevitabile cessione che arriverà a fine stagione.

Le gerarchie sono cambiate, ora il Toro è il centravanti titolare dell’Inter. Lo ha fatto capire Spalletti, qualche settimana fa: «Abbiamo trovato uno che ci può risolvere parecchi problemi». Lo suggeriscono le strategie, ormai chiare per il futuro. A Frosinone però potrebbe partire dall’inizio Maurito. Tra i due amici si aprirà un inevitabile dualismo nelle prossime settimane, con Icardi pronto a inseguire il collega e connazionale che continua a parlare molto bene di lui: «Mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanti consigli sin dal mio arrivo all’Inter» ha detto El Toro. Ora però sarà una corsa a due per il ruolo di centravanti titolare dell’Inter da qui a fine stagione. Poi la separazione.