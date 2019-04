Lautaro Martinez ha parlato della sua esperienza all’Inter. Ecco il suo racconto e anche il suo rapporto con Icardi

Lautaro Martinez si racconta in un’intervista a La Ora Deportiva, in cui parla dei suoi primi mesi all’Inter. Il giocatore argentino, già un idolo del popolo nerazzurro, ha parlato della sua avventura interista: «I primi mesi sono stati di adattamento: ho cambiato Paese, squadra, campionato e inoltre ho giocato di meno rispetto al Racing ma mi sono sempre allenato per essere pronto quando era il mio turno. Ora sto recuperando dall’infortunio, spero di giocare e aiutare la squadra».

Lautaro Martinez ha poi parlato dell’Argentina e del rapporto con Mauro Icardi: «Quando sono arrivato all’Inter Icardi mi ha chiamato e mi ha aiutato tanto. All’Inter abbiamo cambiato diversi sistemi di gioco, quello che abbiamo utilizzato maggiormente è con una mezza punta dietro al centravanti e ho giocato insieme a lui, trovandomi bene. La numero 10? So cosa vuol dire essere il numero 10 dell’Inter, il numero sulle spalle serve per identificarti. Argentina? Io faccio di tutto per essere convocato in nazionale, è sempre una gioia vestire la maglia dell’Argentina, voglio essere nella prossima lista e in tutte quelle che ci saranno in seguito perché giocare per l’Argentina è sempre speciale».