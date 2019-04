Lautaro Martinez, una rovesciata in allenamento per sfidare Icardi – VIDEO

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è in gran forma e vuole tornare titolare. Lanciata la sfida a Icardi

Lautaro Martinez è carico, è pronto, è voglioso! L’attaccante dell’Inter vuole tornare a giocare. L’argentino, tornato tra i convocati a Frosinone, non è sceso in campo al Benito Stirpe ma ora vuole una maglia da titolare nel prossimo match di campionato con la Roma, in programma sabato sera. Il numero 10 è pronto a sfidare il numero 9, Mauro Icardi.

Luciano Spalletti, salvo sorprese, ne manderà in campo solo uno e Lautaro prova il controsorpasso su Maurito, suo grande amico ma anche suo grande ‘rivale’. Icardi non ha più il posto fisso garantito e Spalletti non ha sciolto le riserve per la sfida contro la Roma. Lautaro nel frattempo è carico e ha dato mostra del suo talento con una bellissima rovesciata in allenamento. Martinez sfida Icardi per una maglia da titolare contro la Roma. L’argentino contro l’argentino. Spalletti in ‘difficoltà’: i due attaccanti possono giocare insieme ma, probabilmente, ne giocherà soltanto uno! E Lautaro ha già lanciato la sfida…