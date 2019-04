La squadra di basket di Torino, l’Auxilium, è sempre più a rischio fallimento: i tifosi han chiesto aiuto a Ronaldo

«L’Auxilium ha bisogno del tuo aiuto, siamo una squadra storica del panorama italiano e lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia. Adesso siamo in crisi, per favore fai qualcosa». È questo quello che si legge se si va a controllare i commenti delle ultime foto social di Cristiano Ronaldo. I tifosi della storica squadra di basket di Torino, considerata la precaria condizione in cui versa il club, ormai al rischio di fallimento, han pensato bene di chiedere aiuto all’attaccante della Juventus.

I tifosi gialloblù han chiesto a CR7 di mettersi una mano sulla coscienza: «Con una settimana di stipendio compri la società e fai contenti migliaia di tifosi. E poi entri anche al PalaVela gratis». La società è appena ad un filo e, dopo il nulla di fatto tra la cordata guidata da Paolo Terzolo e il presidente Antonio Forni, è in piena crisi economica.