Laxalt Atalanta: il senso di questa operazione

Come mai Laxalt è un innesto sensato per l’Atalanta di Gasperini. L’esterno uruguagio cerca di rilanciarsi dopo l’esperienza al Milan

L’Atalanta, senza svenarsi, vuole costruire una rosa lunga e completa in grado di affrontare la prima stagione in Champions della storia della Dea. Gasperini chiede un lavoro molto elevato ai propri esterni.

Laxalt è molto generoso in entrambe le fasi, e soprattutto conosce bene i dettami tattici di Gasperini, in quanto ha giocato con lui a Genova. Sa quindi orientarsi bene nel suo sistema tattico. Laxalt arricchisce quindi la rosa dell’Atalanta: forse non l’undici, ma di sicuro la rosa.