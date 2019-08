Laxalt Torino: il senso di questa operazione

Come mail il Torino sta cercando Laxalt. L’uruguagio sarebbe un rinforzo in grado di completare la rosa

Laxalt è molto vicino al Torino. Per quanto difficilmente sarà titolare, può costituire un valido rinforzo per sostituire un Ansaldi che ha spesso problemi fisici.

Abituato in passato allo stile di Gasperini, l’uruguagio saprebbe integrarsi bene in un sistema fisico caratterizzato sulle marcature a uomo. Per quanto ci sia l’esigenza di un grande colpo sulla trequarti, nel complesso Laxalt è un innesto funzionale per il Toro. Ora Mazzarri ha abbondanza di scelta sulle corsie esterne.