Lazaro: «Futuro? Vedremo se tornerò all’Inter»

Valentino Lazaro pensa al presente con il Newcastle: «Futuro all’Inter? Vedremo più avanti se tornerò in nerazzurro»

Valentino Lazaro non vuole pensare al futuro, ma solamente a concludere la stagione con la maglia del Newcastle: «Adesso sono concentrato solo sul finale di stagione, vedremo più avanti se tornerò all’Inter o meno. Il mio miglior momento della stagione è stato quando sono sceso in campo per la prima volta da titolare a San Siro, in cui ho fatto l’assist per Vecino nel match contro il Verona».

«L’allenatore Antonio Conte sa come tirar fuori il meglio da ogni giocatore e far sì che tu corra e lotti per lui», ha dichiarato l’esterno austriaco dell’Inter durante una diretta Instagram.