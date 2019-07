Lazaro-Inter, i ringraziamenti social dell’Hertha Berlino – FOTO

Valentino Lazaro è un nuovo giocatore dell’Inter. Dopo l’annuncio da parte del club nerazzurro della chiusura dell’operazione, l’Hertha Berlino ha voluto ringraziare tramite i social il calciatore 23enne.

Ecco dunque il messaggio postato su Twitter da parte del club tedesco nei confronti di Lazaro, esterno austriaco che ha trascorso due stagioni con la maglia dei berlinesi.

After two years in Berlin, @valentinolazaro has left to join @Inter_en.

All the best for your future, Tino! #hahohe pic.twitter.com/QvL371doiF

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) July 1, 2019