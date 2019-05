La Lazio è la squadra che in Serie A ha raccolto meno punti rispetto all’anno scorso: tutti i numeri della crisi

La Lazio, a 3 giornate dal termine del campionato, e dopo il ko interno contro l’Atalanta, può dire addio definitivamente alla Champions League. I biancocelesti sono a quota 55 punti in classifica, ma a -7 dal quarto posto. Incredibile pensare che la squadra di Inzaghi sia la stessa che l’anno scorso lottò per la Champions fino all’ultima giornata arrivando a conquistare 72 punti.

12 sconfitte, più quelle di Europa League, certificano il fallimento di Inzaghi. Ma non solo. La Lazio è prima per punti persi rispetto all’anno scorso. Rispetto al 2017/18, i biancocelesti hanno raccolto 15 punti in meno. Dietro i capitolini troviamo la Fiorentina con -14 e il Chievo con -13. Inoltre, considerato il girone di ritorno, la Lazio ha fatto 2 punti in meno e ha perso 4 delle ultime 7 gare di Serie A. A salvare la stagione potrebbe esser dunque solamente la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta all’Olimpico.