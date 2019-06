Lazio, accordo con Wesley: manca l’intesa con il Bruges

La Lazio sulle tracce di Wesley, attaccante del Bruges. C’è distanza tra domanda e offerta: le ultimissime notizie

La Lazio su Wesley del Bruges, un vecchio pallino dei biancocelesti. Secondo Il Messaggero, il club biancoceleste avrebbe in mano l’accordo con il giocatore ma non avrebbe ancora l’intesa con il club belga.

Il Bruges continua a chiedere 25 milioni di euro, la Lazio sarebbe pronta a metterne sul piatto 21: 18 milioni più altri 3 di bonus. Non è finita qui. Sulle tracce dell’attaccante ci sono anche Newcastle e West Ham. La Lazio sembra essere in pole ma non ha ancora chiuso.