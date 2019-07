Lazio, Adekanye si presenta: «Ecco perché ho scelto la Lazio…»

Ad un giorno dall’ufficialità del trasferimento, Bobby Adekanye ha concesso la prima intervista da giocatore della Lazio

Il calciomercato è iniziato solamente da qualche giorno, ma in casa Lazio già è arrivata l’ufficialità di un trasferimento. Si tratta, in particolare, di quello di Bobby Adekanye, classe ’99 con alle spalle un’esperienza tra le fila del Liverpool. Il giocatore, a circa ventiquattro ore dall’annuncio della chiusura dell’operazione, è intervenuto ai microfoni di Voetbalzone, e nel corso dell’intervista ha spiegato i motivi che l’hanno spinto a sposare la causa biancoceleste: «Un certo numero di club erano interessati a me, ma non farò i nomi. Non penso che sia una buona cosa per la Lazio, ormai appartiene tutto al passato. Ho ricevuto messaggi dai dirigenti di molti club per tutto il tempo che ero in vacanza, è stato un po’ stressante. Ora tutti sanno qual è la mia nuova squadra, in modo che non devono più prendere contatti con me».

LIVERPOOL E LAZIO – «Sarei rimasto al Liverpool in prima squadra, ma so che mi avrebbero mandato di nuovo a giocare nell’Under 23. Non mi ha soddisfatto questa prospettiva, quindi ho deciso di andarmene. Lazio? Conoscevo già la forza della squadra, poi ho parlato con la società Lazio e mi è piaciuta la pianificazione che hanno imposto. Se parto bene, in questo club ho una prospettiva immediata. Ho firmato per quattro anni, poi vedremo come andrà, l’attenzione ora è sulle prime partite. È sempre molto eccitante quando arrivi in ​​una nuova squadra, perché devi ancora trovare la tua strada. Ho già apprezzato il calore dei tifosi, quindi credo che sarà un’esperienza molto positiva».

SERIE A – «La Lazio mi ha seguito per un po’ di tempo, e questo è molto importante. Il mio agente mi ha spesso parlato dell’interesse dei biancocelesti, ma siccome ero ancora sotto contratto con il Liverpool non ho mai trattato prima del tempo. La prossima settimana andrò in Italia per cercare casa e svolgere le visite mediche. La Serie A è un campionato molto bello, soprattutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Ho visto un certo numero di gare e mi piace, è una competizione molto fisica. Posso migliorare enormemente in Italia».