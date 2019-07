Lazio, gli agenti di Jony a Roma per chiudere l’operazione

Jony è praticamente un calciatore della Lazio. Gli agenti questa mattina saranno a Roma per definire tutti i dettagli dell’operazione

Lazzari sosterrà le visite mediche giovedì, il giorno prima di partire per Auronzo di Cadore. La stessa sorte potrebbe avere Jony, praticamente il quarto acquisto estivo della Lazio. Lo spagnolo arriverà dal Malaga per una cifra vicina ai due milioni di euro.

CHIUSURA – Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti dell’esterno sono gli stessi di Mariano Diaz e oggi saranno nella Capitale per parlare con la Roma. Coglieranno l’occasione per recarsi a Formello e limare con la Lazio gli ultimi dettagli. Dopodiché visite mediche e partenza per Auronzo fissata per venerdì.