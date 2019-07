Lazio, alla scoperta di Hinteregger. Il designato per rimpiazzare Radu

Alla Lazio piace Hinteregger per il dopo Radu. Alla scoperta del roccioso difensore austriaco, cresciuto tra patria e Germania

Martin Hinteregger sembra essere un nome particolarmente apprezzato in casa Lazio. I biancocelesti si apprestano a salutare Radu, e avrebbero individuato nell’austriaco il rimpiazzo ideale. Classe ’92, è cresciuto tra le fila del Salisburgo fino a debuttare in prima squadra nel 2010 a 18 anni. Sei anni nella squadra che l’ha visto crescere prima del prestito al Borussia Mönchengladbach, in cui milita soltanto sei mesi.

Inizia da lì il suo percorso in Germania: nella sessione estiva dello stesso anno viene acquistato dall’Ausburg, che lo tiene in rosa per due stagioni e mezzo. Fino al gennaio di quest’anno, quando viene ceduto in prestito all’Eintracht Francoforte. Gioca tutte le partite di Europa League da titolare arrivando fino alla semifinale, disputando in particolar modo uno splendido match in casa del Chelsea, sbagliando tuttavia uno dei calci di rigore finali.