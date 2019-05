Lazio, ancora incerto il futuro di Peruzzi

Incerto anche il futuro di Peruzzi: prima del rinnovo l’ex portiere vuole incontrare Lotito

Il futuro tecnico e dirigenziale della Lazio sarà deciso nelle prossime settimane. Il presidente Lotito, infatti, oltre a sciogliere il nodo Inzaghi dovrà stare attento a non perdere il suo ds Tare. Non trovano conferme le voci sull’interesse del Bayern Monaco per il direttore sportivo, anche se in agguato c’è il Milan. Ad oggi le possibilità di addio sono poche. Discorso diverso, invece, per il club manager Angelo Peruzzi. L’ex portiere dovrà incontrare il presidente per decidere se proseguire la sua esperienza alla Lazio. La prossima settimana potrebbe andare in scena il summit decisivo.

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Welbeck

Non solo il futuro di Inzaghi e Peruzzi, in casa Lazio si sta già cercando di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei reparti che avrà bisogno di rinforzi è sicuramente quello avanzato. In cima alla lista c’è sempre Wesley del Bruges, ma nelle ultime ore – secondo quanto riportato dal ‘The Sun’ – il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi anche su Danny Welbeck, attaccante classe ’90 in forza all’Arsenal. Welbeck non rinnoverà il suo contratto in scadenza con i Gunners (quindi può arrivare a parametro zero, ndr) ed è in cerca di una nuova sistemazione per rilanciarsi e riconquistare la nazionale inglese. Oltre alla Lazio, sul giocatore ci sarebbero anche Everton, Newcastle e West Ham. Per l’attacco piace anche Wesley del Bruges, il brasiliano ormai viene monitorato con attenzione già da un anno: il club belga chiede circa 15 milioni di euro per il suo cartellino.