Lazio, arrivata il comunicato della Uefa: confermata la chiusura della Nord

Lazio, arriva la conferma della Uefa: ordinato un turno di chiusura per la Curva Nord biancoceleste e multa di 20.000 euro

La Uefa, tramite un comunicato pubblicato questa mattina, ha confermato il turno di chiusura per la Curva Nord della Lazio, in seguito ai fatti dello Stadio Olimpico andati in scena durante la gara contro il Rennes.

Ecco la nota pubblicata dall’organo internazionale: «Chiusura parziale dello stadio SS Lazio durante la prossima (1) partita della competizione UEFA in cui SS Lazio giocherà come club ospitante. In particolare, il club italiano chiuderà i settori 46, 47, 48 e 49 (gradi inferiori e superiori) dello stadio. Alla SS Lazio viene anche ordinato di mostrare uno striscione con la dicitura “#EqualGame”, con il logo UEFA su di esso, che copra i ranghi inferiori dei suddetti settori dello stadio».