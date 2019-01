Lazio, l’arrivo di Ronaldo porta il record di spettatori all’Olimpico

“L’effetto Cristiano Ronaldo” colpisce anche i biancocelesti. Per Lazio-Juve sarà record di spettatori allo Stadio Olimpico

Cristiano Ronaldo non sta scrivendo record soltanto per conto della Juventus. CR7 ha sempre fatto registrare il tetto massimo di spettatori ogni volta che ha calcato un campo di Serie A. Non fa eccezione il prato dell’Olimpico, teatro dell’imminente Lazio-Juventus. Saranno circa 60 mila i tifosi presenti nello stadio della capitale. Mai, in questa stagione, il club biancoceleste ha toccato questo numero. Le dieci trasferte bianconere quasi sempre hanno fatto segnare il tutto esaurito, l’unica eccezione è stata l’Atalanta. «L’effetto Cristiano Ronaldo», così lo definisce il Corriere dello Sport.