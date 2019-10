Lazio, i convocati di Inzaghi: out Berisha

Tra qualche ora Lazio e Atalanta si sfideranno sul prato dell’Olimpico in vista dell’ottava giornata di campionato

Quasi tutto pronto in vista della gara tra Lazio e Atalanta in programma questo pomeriggio alle 15:00 allo stadio Olimpico. Mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per il match: tutti a disposizione eccetto Berisha, rientrato solo ieri dal Kosovo.

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro

Centrocampisti: André Anderson, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile