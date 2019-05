Lazio-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 35ª giornata della Serie A 2018/2019

Lazio-Atalanta highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 35° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra di Simone Inzaghi affronta i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini. E’ sfida per l’Europa: Lazio ottava in classifica con 55 punti e reduce dal successo in casa della Sampdoria; Atalanta (59) quarta e proveniente dalla vittoria interna sull’Udinese. Nella gara d’andata, vittoria bergamasca per 1-0 con una rete di Zapata. Adesso la sfida si ripropone: biancocelesti chiamati a vincere per continuare a credere nel quarto posto, nerazzurri per mantenere la posizione già valida per la Champions. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

LAZIO-PARMA 1-0: PAROLO! Lazio in vantaggio! Parolo vince un rimpallo nei pressi del lato corto dell’area con Freuler e alza un campanile a beneficio di Caicedo: l’ecuadoriano resiste alla carica di Palomino e fa da sponda per il centrocampista biancoceleste, che calcia con il sinistro di controbalzo trovando una traiettoria imprendibile per Gollini. Palla che sbatte sul legno e finisce in rete