Lazio-Atalanta, Inzaghi carica la squadra: «O vinciamo o diventa un macello»

Lazio-Atalanta, servirà una vittoria alla squadra di Inzaghi per non creare un vuoto in classifica

Sarà uno dei big match in questo rientro di campionato. Lazio e Atalanta si sfideranno nel match dell’Olimpico. La gara è solo l’ottava di questo campionato ma è già un dentro o fuori per la corsa Champions.

In questo momento la squadra di Gasperini è al terzo posto a 16 punti, con una vittoria allungherebbe di ancora 8 punti sulla squadra di Inzaghi creando un vero e proprio solco. Proprio per questo ieri il mister ha caricato la squadra, come riportato da il Corriere dello Sport: «Se ci mettiamo lo stesso spirito dell’Atalanta siamo più forti. Abbiamo altri due giorni per sistemarci e vincere la partita sennò diventa un macello».