Lazio, Berisha torna dall’infortunio: il messaggio social – FOTO

Il centrocampista ex Salisburgo, Valon Berisha, ha postato un messaggio sui social dopo esser tornato in campo post infortunio – FOTO

Nell’amichevole di ieri tra Paderborn e Lazio è sceso in campo anche Valon Berisha. Il centrocampista ex Salisburgo è tornato a giocare in un match dopo l’infortunio. Buone notizie quindi per il club biancoceleste che si coccola il ritorno del calciatore.

Berisha sarà regolarmente impegnato nell’allenamento di Marienfeld. Ecco il suo messaggio social: «Grato per essere tornato in campo, sto diventando più forte passo dopo passo. Forza Lazio».