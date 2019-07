Lazio, Caicedo: «Inzaghi? Vorrei essere più coinvolto nel gruppo»

Dal ritiro di Auronzo, l’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo, ha parlato della prossima stagione e degli arrivi di Jony e Lazzari

Nella giornata di oggi, direttamente dl ritiro di Auronzo di Cadore, l’attaccante della Lazio, Felipe Caicedo ha parlato della prossima stagione e degli arrivi di Jony e Lazzari. Ecco le sue parole: «Dobbiamo essere ambiziosi e non ci basta la vittoria della coppa, dobbiamo concentrarci sul campionato sapendo di aver ottenuto un gran risultato nella stagione scorsa. Inzaghi ha sempre messo in mostra la sua fiducia, io devo prepararmi bene. Ho un ottimo rapporto con il tecnico, devo dar seguito a quanto sto facendo qui alla Lazio. Io lavoro per dare sempre di più e per essere sempre più coinvolto all’interno del gruppo, ma le scelte spettano sempre al mister: dobbiamo essere tutti pronti».

«Quest’anno sono arrivati calciatori di livello e daranno una grande mano alla squadra, noi attaccanti dovremo sfruttare pedine come Jony e Lazzari che ci aiuteranno sicuramente. Quando il cross arriva rasoterra è più facile finalizzare. Adekanye deve ancora ambientarsi, è un talento che ha bisogno di aiuto. Imparerà e conoscerà la Serie A capendo che è molto diversa rispetto a tutti gli altri campionati».