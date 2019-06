Lazio, quanta concorrenza per Lazzari: il giocatore vuole il Napoli

La Lazio continua a seguire Lazzari, per il giocatore cresce la concorrenza ma il ragazzo avrebbe dato precedenza alle lusinghe del Napoli

La panchina della Lazio è di Inzaghi. E lo sarà fino al 2021. Il tecnico ha sposato i colori biancocelesti con l’intenzione di continuare il ciclo aperto ormai tre anni fa. Adesso tocca alla società, il mercato è stato il fulcro della contrapposizione tra le due forze: condizione imprescindibile per la permanenza di Simone. Serve una mini rivoluzione: lo sa il tecnico, lo sa la dirigenza. Soprattutto serve puntare su giocatori di qualità, maturi ed esperti che il tecnico piacentino si è già premurato di annotare su qualche foglietto dei desideri.

Lazzari, quanta concorrenza!

Il primo nome, quindi, non può che essere quello di Manual Lazzari. La Lazio corteggia l’esterno destro della Spal da molto tempo: la scorsa estate, è stato una delle prime richieste fatte da Inzaghi, un desiderio espresso ma mai – ancora – esaudito. Il presidente Mattioli sa che non può più trattenere il suo pupillo, orma i più grandi palchi di Serie A lo chiamano e il ragazzo merita fari ben più luminosi, magari quelli dell’Europa. L’asta è praticamente partita: Torino, Atalanta e Lazio lo seguono con attenzione, ma il Napoli potrebbe sbaragliare la concorrenza. Come riportato da Torinogranata.it, i partenopei stuzzicano di più la fantasia di Lazzari poichè forti della possibilità di giocare la Champions League, occasione che farebbe gola a chiunque. Tuttavia, la rosa a disposizione di mister Ancelotti è già coperta in quel ruolo, e questo potrebbe rimettere in corsa le altre pretendenti.

Nel caso in cui il Napoli volesse puntare tutto sull’esterno dei ferraresi, sarebbe pronto ad offrire contropartite tecniche come Alberto Grassi e Sebastiano Luperto.