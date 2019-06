Sempre a caccia di un difensore la Lazio, che avrebbe individuato in Jeison Murillo il rinforzo ideale per la prossima stagione

Nella scorsa stagione aveva iniziato a Valencia, poi il prestito al Barcellona che non ha esercitato il diritto di riscatto. Futuro incerto per Jeison Murillo, che dopo l’avventura con l’Inter potrebbe tornare in Serie A. La Lazio ha messo da tempo gli occhi su di lui, ma come riporta Sillas Gol, la trasmissione valenciana di sport più seguita su La Ocho Tv, sulle sue tracce ci sarebbero anche Roma e Villareal.

PIANO – Il Valencia non punta più su Murillo e ha intenzione di liberarsene al più presto, così da avere più disponibilità per altri colpi in entrata. Il diritto di riscatto in favore del Barcellona era di 25 milioni, cifra ritenuta eccessiva dai blaugrana. Ora infatti il Valencia, per una sua cessione parte da una valutazione di 8 milioni, assolutamente alla portata della Lazio. L’affare potrebbe essere preso seriamente in considerazione dai biancocelesti, che per la difesa avevano pensato anche a Izzo, per cui Cairo non scende sotto i 25 milioni di euro. Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Tare e Lotito restano alla finestra e fiutano l’affare.

Luca Palmieri