Lotito sprona la Lazio: «Ci manca la cattiveria!»

Intervenuto alla cena di Natale della sua Lazio, il presidente Claudio Lotito ha caricato i biancocelesti: ecco le sue parole

Reduce da un periodo negativo, la Lazio è pronta per ripartire. Intervenuto alla cena di Natale dei biancocelesti, il presidente Claudio Lotito si è rivolto alla squadra: «Sono d’accordo con il mister Inzaghi. Ne usciremo fuori perchè siamo una famiglia. Il filmato che abbiamo visto conferma che servono umiltà e spirito di sacrificio per raggiungere grandi risultati. La Lazio non soffre oggi, è questa è la differenza rispetto alla nostra storia e questo un atteggiamento non rabbioso. Grazie alla spinta di Tare ho investito molto sulla crescita mentale e infrastrutturale. Chi è qui deve avere senso di appartenenza e che fanno la differenza. Ed è questo un po’ lo spirito dei laziali, presenti soprattutto quando si soffre. Dobbiamo essere tutti determinati a superare questo momento e la cena di Natale serve a portare questo clima di famiglia».

Prosegue Claudio Lotito, come riportano i colleghi di Lazionews24: «Tutti i calciatori devono essere consapevoli che ognuno è artefice del destino del club. Noi rappresentiamo la Prima Squadra della Capitale e dobbiamo dimostrarlo con i risultati. Con la voglia di esserci, con i fatti tangibili che la gente coglie immediatamente. Non solo perché si vince un trofeo e poi si scompare. Quello che ha contraddistinto la storia del nostro club è stata la precarietà. Noi oggi non siamo più precari, siamo definitivi. Siamo forti da un punto di vista strutturale. Vogliamo esserlo anche sul campo, vogliamo combattere lo strapotere del Nord. E’ ora di finirla. Lo faccio io nelle sedi istituzionali e dobbiamo farlo sul campo. Le nostre risorse sono credere in un idea e affermarla nei comportamenti. I campioni lo dimostrano in campo e nella vita fuori. Dobbiamo essere un esempio per i giovani, che si capisca che con il merito si possono raggiungere i risultati».